Американцев предупредили о второй масштабной волне COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Американцев предупредили о второй масштабной волне COVID-19 Американцев предупредили о второй масштабной волне COVID-19

Закрыть Отправить

Как сообщает издание The Gardian, американцев предупредили о второй масштабной волне коронавирусной инфекции, которую медики ожидают уже этой зимой. Нарастание новой волны заболеваемости ожидается куда больших масштабов, нежели нынешняя вспышка SARS-CoV-2.

Кроме второй волны коронавирусной инфекции, которую ожидают нынешней зимой в США, в новом эпидемическом сезоне также ожидается еще и сезонная эпидемия гриппа, которая также характеризуется многочисленными осложнениями, в том числе и тяжелыми формами пневмонии. , информирует enovosty.com/news.

Перспектива прихода практически одновременно двух тяжелых респираторных заболеваний повлечет за собой колоссальную нагрузку на медицинскую систему США.

Сценарий может быть не столь пессимистическим, если до наступления зимнего эпидемического сезона вакцина от SARS-CoV-2 будет найдена и запущена в массовое производство.

Читайте: Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет?