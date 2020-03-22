Хорошая новость: Распространение коронавируса замедлилось в Германии

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Распространение коронавируса в Германии существенно замедляется.

Об этом сообщает немецкая газета Focus. Издание отмечает, что ранее в сутки прирост больных составлял 30 процентов, сейчас же темпы распространения коронавируса упали до 12 процентов, информирует enovosty.com/news.

Ранее сообщалось, что число зараженных COVID-19 в Германии превысило 22 тысячи человек. При этом 84 из них погибли.

Власти Германии выделят до 150 миллиардов евро на поддержку экономики в условиях пандемии. Об заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц. По его словам, такие большие деньги правительство направляет, чтобы защитить частный бизнес и рабочие места.

При этом Правительство Германии ужесточило меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране.

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В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством. Об этом вечером 22 марта заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли.

Стоит отметить, что несмотря на распространение COVID-19, канцлер Германии Ангела Меркель продолжает сама ходить в супермаркет.

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Как сообщает Bild, на днях около 5 часов вечера она пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине. Сначала пошла к овощным полкам, затем — к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.

По информации издания RTL, канцлер, которую постоянно можно встретить в этом супермаркете, была одета в свой привычный синий брючный костюм.