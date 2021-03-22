США, Бельгия, Франция и Япония проведут военно-морские учения на Ближнем Востоке

Главная » Последние новости » Новости мира » США, Бельгия, Франция и Япония проведут военно-морские учения на Ближнем Востоке США, Бельгия, Франция и Япония проведут военно-морские учения на Ближнем Востоке

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ВМС США заявили в воскресенье, что проведут крупные военно-морские учения вместе с Бельгией, Францией и Японией на Ближнем Востоке на фоне напряженности по поводу ядерной программы Ирана в регионе.

В рамках групповых учений по ведению боевых действий в Аравийском море корабли четырех стран проведут учения в Аравийском море и Оманском заливе. Среди задействованных кораблей — французский авианосец Charles de Gaulle, а также десантный корабль USS Makin Island. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на militarytimes.com.

Также примут участие бельгийский фрегат HNLMS Leopold I и японский эсминец JS Ariake, и самолеты четырех стран.

Учения начались, когда Иран отказался от всех ограничений ядерной сделки 2015 года с мировыми державами после того, как в 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения в одностороннем порядке.

Президент Джо Байден выразил желание вернуться к соглашению, если Иран будет соблюдать ограничения соглашения на свою ядерную программу. Однако напряженность остается высокой после того, как ополченцы в Ираке — вероятно, при поддержке Ирана — продолжают преследовать американские интересы.

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В ответ на это Байден в прошлом месяце приказал нанести авиаудар прямо над границей Сирии, став в один ряд с каждым американским президентом, начиная с Рональда Рейгана, который приказывал бомбардировать страны Ближнего Востока.

Иран никак не отреагировал на известие о военно-морских учениях.