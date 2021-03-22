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На Аляске активно развивается бизнес по продаже марихуаны, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » На Аляске активно развивается бизнес по продаже марихуаны, - Associated Press
 
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На Аляске активно развивается бизнес по продаже марихуаны, используя онлайн-продажи.

На Аляске регулирующие органы дали разрешение на открытие двух салонов каннабиса, что сделало Аляску одним из немногих штатов, где клиентам разрешено употреблять марихуану. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Associated Press.

Владельцы других магазинов также подали документы для получения разрешения на открытие салонов по продаже марихуаны. «Начать новый бизнес, потратить деньги и создать … что-то новое в это время, для меня это очень ответственно», — сказал предприниматель Маканини

На Аляске активно развивается бизнес по продаже марихуаны, — Associated Press

Он и другие владельцы бизнеса говорят, что им удалось выдержать пандемию, даже несмотря на прошлогодний спад числа туристов. Маканини сказал, что салонам по продаже марихуаны было разрешено оставаться открытыми и он доволен уровнем поддержки со стороны жителей Аляски. По его словам, бизнес также нашел способы работать более эффективно, например, с помощью онлайн-заказов.

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Владелец магазина GoodSinse Дэн Петерс сообщил, что был удивлен тем, сколько людей покупают каннабис. «Я просто предполагаю, что люди находяться дома и им нужно чем-то заняться. А это что-то забавное, что не вызывает особых проблем», — сказал он.

Напомним, в США Совет по контролю за марихуаной штата Аляски разрешил работу магазинов по продаже легальной марихуаны, в которых разрешается употреблять марихуану прямо на месте приобретения


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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