Цены на нефть продолжают снижение, — Reuters

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Цены на нефть продолжают снижение из-за уменьшения спроса.

Цены на нефть продолжают снижение из-за возобновившихся опасений, что карантинные ограничения в Европе могут замедлить ожидаемое восстановление спроса на топливо. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters.

Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 39 центов (0,60%) до 64,14 долл за баррель.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 35 центов (0,57%) до 61,09 долл за баррель.

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«Продление режима локдауна в Германии и частичная изоляция во Франции продолжают оказывать давление на потребительские настроения в ЕС», — сказал старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли.

«Реальность такова, что мы все еще далеки от полного восстановления спроса. И именно рекордные уровни выведенных производственных мощностей являются главной опорой для нефтяного рынка», — сказал главный стратег Axi по глобальным рынкам Стивен Иннес

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники осуществили беспрецедентное сокращение производства, чтобы сбалансировать мировые рынки на фоне уменьшения спроса во время пандемии COVID-19.