ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper

Закрыть Отправить

ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper с целью укрепления региональной стабильности

ВВС США направляют в Румынию новейшие беспилотные самолеты MQ-9 Reaper. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

США и Румыния являются давними партнерами в решении вопросов региональной и глобальной безопасности. ВВС США будут эксплуатировать самолеты MQ-9 Reaper, находящиеся на американской авиабазе в Румынии в районе города Кымпия-Турзи, с целью укрепления региональной стабильности и участия в военных учениях в регионе.

БПЛА MQ-9 Reaper является многоцелевым беспилотным самолетом для рейсов средней дальности с длительным сроком службы. Он также может использоваться для сбора разведывательных данных.

Читайте: Учитель у доски приравнивается к полицейскому при исполнении - новый закон в Румынии

Благодаря значительному времени ожидания, широкополосным датчикам, многорежимному коммуникационному набору и высокоточному оружию, он предоставляет уникальную возможность осуществлять координацию и разведку, выполнять удар по труднодоступным целям. Беспилотный самолет MQ-9 Reaper может также выполнять следующие миссии и задачи: разведка, наблюдение, авиационная поддержка, боевой поиск и спасение, наведение с воздуха, точный удар.