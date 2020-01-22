В США растет ущерб от торговой войны, — The New York Times

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В США растет ущерб от торговой войны. Несмотря на заключение первой части торгового соглашения с Китаем, многие отрасли продолжают испытывать негативные последствия торгового конфликта

В США сельхозпроизводители и представители промышленного сектора столкнулись с большим проблемами из-за торговой войны. Однако сейчас начали появляться признаки того, что проблемы начали распространяться и на другие сектора экономики. Об этом сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

По словам директора по экономическим исследованиям Convoy Аарона Терразаса, торговая война сильно затронула отрасль грузоперевозок. В последние годы автотранспортные компании активно расширялись, приобретая транспорт и нанимая персонал. Из-за торговой войны начались масштабные сокращения персонала. Пока масштабные увольнения еще не оказали значительного влияния на экономику. «Мы сильно пострадали от торговой войны», — сказал Терразас.

По мнению экономистов, соглашение должно помочь укрепить производственный сектор и предотвратить дальнейший ущерб экономике. Но нет гарантий, что возможно исправить ущерб, который уже был нанесен. Компании, которые перестали закупать продукцию в Китае, не обязательно начнут опять торговать с КНР. Многие компании не решаются на долгосрочные инвестиции, пока они не увидят доказательств, что торговые отношения улучшаются

Производство является важной частью американской экономики и существует риск того, что спад производства может подтолкнуть страну к рецессии. Ущерб производству также наносят и другие факторы. Глобальный экономический спад, вызванный частично, торговой напряженностью, снизил спрос на американскую продукцию за рубежом. Падение цен на энергоносители уменьшило потребность в оборудовании для нефтяных месторождений. А недавнее решение Boeing остановить производство проблемных самолетов Boeing 737 Max вызвало экономический шок. По оценкам экономистов Moody’s Analytics, остановка производства самолетов может привести к замедлению экономического роста в первом квартале на полпроцента.

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