The Washington Times: В Северной Корее обнаружено 20 засекреченных военных баз

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Согласно докладу американского Центра стратегических и международных исследований, в Северной Корее обнаружено 20 засекреченных ракетных баз, на одной из которых располагаются баллистические ракеты средней дальности

В Северной Корее обнаружено 20 засекреченных ракетных баз, расположенных на горном рельефе страны. Согласно докладу американского Центра стратегических и международных исследований, на одной из баз осуществлялись операции, связанные с баллистическими ракетами средней дальности, — сообщает Гай Тейлор в The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Доклад Центра стратегических и международных исследований был обнародован на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой Трамп хочет призвать Ким Чен Ына обнародовать все северокорейские запасы ядерных и баллистических ракет.

В представленном докладе говорится, что на одной из баз, известной как «Sino-ri», находится «множество баллистических ракет средней дальности Nodong-1», а сама база является «одной из старейших военных северокорейских баз».

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База расположена примерно в 130 милях к северу от границы между Северной и Южной Кореей, и сотрудники центра считают, что она служит штаб-квартирой ракетной бригады войск стратегического назначения “Nodong”. Возможно, она также сыграла роль в разработке новейшей баллистической ракеты Pukkuksong-2 (KN-15), впервые испытанной 12 февраля 2017 года вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

Официальные лица США уже давно заявляют, что основная проблема, связанная с ракетными операциями Северной Кореи, заключается в том, что Пхеньян будет прикреплять ядерные боеголовки к межконтинентальным баллистическим ракетам, которые могут достигнуть США.

На этом фоне администрация Трампа и официальные лица Северной Кореи начали свои первые «рабочие переговоры» о денуклеаризации в Швеции, готовясь ко второму саммиту Трампа-Кима, который, по словам представителей США, должен состояться в феврале 2019 года.

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