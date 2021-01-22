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Соглашение о продаже США вооружения ОАЭ может быть пересмотрено, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Соглашение о продаже США вооружения ОАЭ может быть пересмотрено, - Reuters
 
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В администрации Джо Байдена сообщили, что соглашение о продаже США вооружения ОАЭ может быть пересмотрено

В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили, что они подписали соглашение с США в последний рабочий день бывшего президента Дональда Трампа на покупку 50 истребителей F-35, 18 боевых дронов и другого оборонного оборудования на сумму 23 млрд долл. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Однако теперь соглашение может быть пересмотрено, так как администрация Джо Байдена сообщила, что пересмотрит соглашение о продаже вооружения ОАЭ.

Соглашение о продаже США вооружения ОАЭ может быть пересмотрено, — Reuters

В свою очередь, в ОАЭ отметили, что надеются на сотрудничество с администрацией президента Джо Байдена.

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Напомним, при подписании соглашения представители администрации Дональда Трампа сообщили, что продажа вооружения ОАЭ поддерживает внешнюю политику США и цели национальной безопасности, позволяя ОАЭ сдерживать иранские «угрозы».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 169

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