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Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги
 
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Министр иностранных дел Турции сообщил, что Турция планирует начать международное расследование убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги, тело которого до сих пор не найдено

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция планирует начать международное расследование убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги, — передает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Напомним, журналист «The Washington Post» Джамал Хашогги, который был критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, был убит в консульстве Королевства в Стамбуле 2 октября.

Ранее Турция заявляла, что сотрудничает с другими странами в расследовании дела Хашогги, и обвинила Саудовскую Аравию в том, что она не в достаточной степени сотрудничает в раскрытии убийства журналиста.

В своем выступлении Чавушоглу сказал, что некоторые западные страны пытаются скрыть убийство Хашогги, добавив, что Турция готовится начать международное расследование по этому вопросу.

Читайте: Убийство журналиста Хашогги: США будут пересматривать свои отношения с Саудовской Аравией

Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги

«Есть западные страны, пытающиеся замять это дело. Я знаю причины. Мы знаем и видим, какие сделки заключаются. Мы видим, как те, кто говорил о свободе прессы, теперь скрывают это, увидев деньги. Мы, однако, пойдем до конца. Мы подготовились к международному расследованию. И в ближайшие дни мы предпримем необходимые шаги», — сказал Чавушоглу.

Несмотря на совместное расследование, проведенное саудовскими должностными лицами, которые осматривали консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, резиденцию консула и ряд других мест, местонахождение останков Хашогги до сих пор неизвестно.

Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти из 11 подозреваемых, задержанных за убийство, что вызвало международное возмущение и нанесло ущерб репутации 33-летнего наследного принца.

Саудовская Аравия оказалась под сильным международным давлением в связи с убийством Хашогги, в том числе со стороны своего ближайшего союзника США.


Автор: Оксана Ельченко
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