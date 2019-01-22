Расплата за «крымские бусы»: Путин сам выбил из под себя два стула

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Ну вот, уже и пропагандисты с зомбоящика потянулись на левые патриотические митинги — критиковать «власть капитала».

Пламенное выступление ведущего авторской программы «Агитпроп» на «России-24» Константина Семина, видимо, скоро увидим в первых рядах разоблачителей Путина — Соловьева, Киселева, Скабееву, Попова, Норкина, Зейналову, Клейменова и прочих Шейниных. Это вопрос времени — перекраска, информирует enovosty.com/news.

Поразительно. Менее чем за полгода Путин сам выбил из под себя два стула, на которых так удобно восседал все эти годы — «социальный/патерналистский» (открыто обманув народонаселение пенсионным ограблением) и «ура-патриотический» (затеяв историю с передачей Курил).

Вот только, если его пенсионное обращение напоминало по повадкам завхоза 2-го дома Старсобеса из «12 стульев» Голубого воришки, который обирает старушек в пользу своих родственников — «сирот, тяжелого наследия царского режима» из кооператива «Озеро». То от курильской истории у народа-богоносца никакой другой ассоциации, кроме как с раздающим волости самозванцем управдомом Буншей, не возникнет.

А ведь то, что «царь — ненастоящий» плебс мог бы дотумкать еще много лет назад. Вас ведь предупреждали? (с) Что все делается только и исключительно ради узурпации и удержания ресурса (власти = денег) Путиным и Ко. Вчера он отдает Китаю острова по Амуру — а сегодня отбирает Крым. Сегодня посылает войско выбить какого-нибудь очередного «крымского хана с Изюмского шляха» (и еще «пусть на обратном пути» Донецк и Алеппо возьмут, «чтобы два раза не ездить»), а завтра — отдает острова японцам и еще половину сибирских лесов в аренду под китайскую вырубку в придачу… Утром вмешивается в американские выборы, днем грозит разбомбить Флориду мультяшными ракетами и давит бульдозерами санкционку, а уже «вечером — стулья», в смысле, инвестирование изъятых из кошельков россиян «нефтяных сверхдоходов» во «вражескую американскую экономику» и передача стратегических российских компаний под управление «заокеанских хозяев». Никакой разницы!

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И вас, уважаемые россияне, не спросили ни разу, и не спросят. Завтра надо будет —аншлюс устроит с танками ради рейтинга и самосохранения в Кремле или, наоборот, Кенигсберг «вернет в родную гавань» по итогам референдума в обмен на Северный поток 2,3,4… — и снова не спросят, т.к. из политического субъекта вы… мы, все — превратились в объект.

Кому-то чего-то до сих пор не понятно? Вы на какой планете были эти 19 лет? Пребывали в бессознательном состоянии? Проглотив, «вставая с колен», все эти бесчисленные курски, норд-осты, бесланы, пушкинские, буйнакски, крымски, волгограды, кемеровы, магнитогорски…, последовательно отдали свои права и свободы (под ленивое: «я политикой не интересуюсь») за крошки с нефтяного стола, за олимпийские декорации и за крымские бусы.

Теперь у вас и их забрали, сменяв на пенсионный возраст, новые поборы и Курильскую гряду. Приехали, господа и товарищи «патриоты». Продолжайте ругать «лихие 90-е» и своих любимых «министров-либералов в правительстве Медведева». Путин — ваш президент.

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Пусть стульев у него больше и не осталось. Будет пытаться усидеть на штыках. И на дураках.