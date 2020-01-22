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Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, - Associated Press
 
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Мировые фондовые индексы начали демонстрировать рост на фоне уверенности, что Китай справится со вспышкой нового вируса

Мировые фондовые индексы начали демонстрировать рост на фоне возросшей уверенности, что Китай справится со вспышкой нового вируса, который уже заразил 440 человек. Об этом сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Французский CAC 40 вырос на 0,1% до 6053, а немецкий DAX поднялся на 0,2% до 13 583. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 увеличились на 0,5%, а контракты на Dow Jones Industrial Average выросли на 0,3%.

Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, — Associated Press

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,7% до 24 031,35, а индекс Kospi в Южной Корее вырос на 1,2% до 2 267,25. В Гонконге Hang Seng увеличился на 1,3% до 28 354,04, в Сиднее индекс S&P ASX/200 вырос на 0,9% до 7 132,70, а индекс Shanghai Composite поднялся на 0,3% до 3060,75.

Читайте: Минздрав выступил со срочным заявлением относительно китайского вируса-убийцы

Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, — Associated Press

Всемирная организация здравоохранения должна провести заседание и сообщить, есть ли необходимость объявлять международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Тем временем, Китай и другие страны усилили меры предосторожности, включая проверки на наличие заболевания в самолетах и ​аэропортах.

Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, — Associated Press

Вспышка нового вируса совпала с пиком туристического сезона в Китае, поскольку в этот период происходит празднование Нового года по лунному календарю. Инвесторы опасаются, что это может повредить туризму и, в конечном итоге, доходам и экономическому росту.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 46

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