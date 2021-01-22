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Германия продлила усиленный карантин, — Fox News

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Германия продлила усиленный карантин и ужесточила некоторые карантинные ограничения

На фоне снижения количества заболевших коронавирусом Германия не решается ослабить ограничения на фоне распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Канцлер Германии Ангела Меркель и 16 губернаторов федеральных земель Германии решили продлить усиленный карантин еще на две недели до 14 февраля и ужесточить некоторые карантинные ограничения.

Германия продлила усиленный карантин, — Fox News

«Мы должны максимально замедлить распространение этой мутации, а это значит … мы не должны ждать, пока опасность станет более ощутимой. Тогда было бы слишком поздно предотвратить третью волну пандемии, и, возможно, еще более серьезную, чем раньше. Мы все еще можем предотвратить это», — сказала Ангела Меркель.

Читайте: The Guardian: Германия усиливает карантин

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы не столкнуться с тем, что происходит во многих странах…», — сказала канцлер.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 114

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