Германия продлила усиленный карантин, — Fox News

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Германия продлила усиленный карантин и ужесточила некоторые карантинные ограничения

На фоне снижения количества заболевших коронавирусом Германия не решается ослабить ограничения на фоне распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Канцлер Германии Ангела Меркель и 16 губернаторов федеральных земель Германии решили продлить усиленный карантин еще на две недели до 14 февраля и ужесточить некоторые карантинные ограничения.

«Мы должны максимально замедлить распространение этой мутации, а это значит … мы не должны ждать, пока опасность станет более ощутимой. Тогда было бы слишком поздно предотвратить третью волну пандемии, и, возможно, еще более серьезную, чем раньше. Мы все еще можем предотвратить это», — сказала Ангела Меркель.

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«Мы должны быть очень осторожны, чтобы не столкнуться с тем, что происходит во многих странах…», — сказала канцлер.