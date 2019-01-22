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Германия поддерживает строительство «Северного потока-2»

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"
 
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Немецкий институт Forsa провел опрос. Выяснилось, что многие немцы выступают за то, чтобы завершилось строительство газопровода «Северный поток-2«.

Немецкие СМИ сообщают, что более 65% опрошенных немцев, считают, что опасности газопровод «Северный поток-2» не несет. Отметим, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что этот проект сделает Германию зависимой от Российской Федерации, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что 90% участников опроса уверены, что такими громкими заявлениями Трамп хочет заставить Германию покупать их газ по сниженной цене.

Согласно данным опроса, 73% поддерживают идею строительства проекта, 16% уверены, что они могут и справится и без него. Остальные опрошенные высказались о том, что газопровод «Северный поток-2» несет угрозу Европе.

Ранее стало известно, что в России заявили, что газопровода «Северный поток-2» готов на 20 процентов.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 156

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