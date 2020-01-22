Новая проблема: Европу настигает космический хаос

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Космос теперь является полем битвы великих силовых уловок и коммерческих амбиций.

Новая гонка за космическое пространство идет полным ходом — и Европе приходится работать, чтобы не отставать, информирует enovosty.com/news.

Последний рубеж стал полем битвы великих силовых уловок, новых коммуникационных технологий и коммерческих амбиций.

«Рост геополитической напряженности, которую мы видим на земле, расширяется и проецируется в космос», — заявил во вторник в день открытия 12-й Европейской космической конференции глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«Европа очень заинтересована в будущем космоса. Наше будущее процветание и безопасность зависят от этого».

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Неудивительно, что появление Борреля на брюссельском собрании было похоже на отдых, устроенный бизнесменом, от мирских кризисов, подобных тем, которые произошли в Ливии и Иране.

Земные державы, включая Россию и Китай, бросают вызов США и европейским странам. Основными европейскими спутниками, которые Боррель и другие назвали «все более перегруженными, оспариваемыми и конкурентоспособными инструментами» вблизи космоса, являются навигационные модели систем «Галилео» и «Коперник».

Они и другие спутники сталкиваются с растущей потенциальной угрозой со стороны все более совершенных методов разрушения спутников, применяемых враждебными аппаратами, включая кинетическое оружие, «ослепление» направленной радиацией и кибератаки.

Европейцы также участвуют в усиливающейся борьбе за то, кто устанавливает правила в космосе, которая слабо регулируется общими принципами, изложенными в Договоре по космосу 1967 года.

В 2018 году США предприняли попытку установить правила управления космическим движением — мощный инструмент контроля, поскольку число правительственных и частных судов на орбите постоянно увеличивается.

Brexit является еще одним осложняющим фактором для европейских усилий в космосе. В то время как Британия останется в Европейском космическом агентстве — которое уже включает в себя страны, не входящие в ЕС — Норвегию и Швейцарию, — она ​​сталкивается с тем, что ей не разрешают участвовать в некоторых проектах, включая Galileo.

Со стороны ЕС космическое финансирование сталкивается с потенциальным ударом, поскольку государства-члены размышляют над тем, как добиться необходимой экономии из-за потерянных взносов Лондона в долгосрочный бюджет блока.

Последней задачей для Европы является экзистенциальная задача, стоящая перед всеми странами, действующими за пределами атмосферы Земли: растущее количество «космического мусора», включая выведенные из эксплуатации спутники и мусор, возникший в результате столкновения спутников с посторонними объектами. Возникает опасность катастрофического столкновения, которое может разрушить важные системы связи и сбора данных или даже отправить спутник на землю.

Это, как указывает Жан-Лоик Галле, президент Thales Alenia Space, проблема каждого и никто не хочет нести ответственность — таким образом, возникает микрокосм беззаконной среды, в которой европейцы борются за свое существование.