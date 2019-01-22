Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией

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Греческий парламент начал дебаты о соглашении с Македонией относительно необходимости смены ее названия и предоставления Македонии права вступать в НАТО и, возможно, в Европейский Союз.

Парламент Греции начал обсуждение исторического соглашения, направленного на нормализацию отношений с Македонией, — сообщает Дерек Гатопулос в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В соответствии с этим соглашением Македония должна сменить название страны на Северную Македонию, а в обмен Греция откажется от своих возражений против вступления Македонии в НАТО и, возможно, в Европейский Союз.

Сделка обсуждалась в комитете парламента Греции по обороне и внешней политике, подвергаясь резкой критике со стороны оппозиционных партий, которые говорят, что Греческая республика идет на слишком большие уступки Македонии.

Правительство левого премьер-министра Алексиса Ципраса борется за то, чтобы обеспечить большинство, необходимое для поддержания соглашения.

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Соглашение направлено на то, чтобы положить конец десятилетиям вражды между двумя балканскими странами. Греция хочет, чтобы ее маленький сосед, не имеющий выхода к морю, сменил или изменил свое имя, утверждая, что в настоящее время это представляет потенциальную угрозу территории и древнему наследию греческого региона Македонии.

Хотя предложенный компромисс был ратифицирован Македонией, он остается крайне непопулярным в Греции. Согласно последним опросам общественного мнения, против соглашения выступает более двух третей населения.

В воскресенье десятки тысяч людей собрались возле парламента, чтобы выразить протест против этого соглашения. На этой неделе ожидается еще больше протестов. Планируется перекрытие дорог фермерскими ассоциациями тракторами на греко-болгарской границе.

Официальный представитель правительства Димитрис Цанакопулос сообщил, что противников соглашения следует уважать.

«Многие из возражений являются обоснованными, но у правительства существует своя политика и патриотическая обязанность защищать национальные интересы», — сказал Цанакопулос.