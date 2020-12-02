Япония возмущена действиями РФ на Курилах
Япония возмущена действиями РФ на Курильских островах
Правительство Японии подало протест против того, что российские военные развернули новые системы ПВО S-300V4 на Курильских островах. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу сообщил, что РФ развернула системы ПВО С-300 прямо у границы с Японией. Кроме того, РФ провела военные учения на Курильских островах.
Напомним, территориальный спор из-за островов, захваченных Советским Союзом в конце Второй мировой войны, не позволил двум странам подписать мирный договор.