Япония возмущена действиями РФ на Курилах

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Япония возмущена действиями РФ на Курильских островах

Правительство Японии подало протест против того, что российские военные развернули новые системы ПВО S-300V4 на Курильских островах. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу сообщил, что РФ развернула системы ПВО С-300 прямо у границы с Японией. Кроме того, РФ провела военные учения на Курильских островах.

Напомним, территориальный спор из-за островов, захваченных Советским Союзом в конце Второй мировой войны, не позволил двум странам подписать мирный договор.