Венгрия собирается приобрести новую систему ПВО NASAMS
Венгерские вооруженные силы собираются приобрести Национальную систему перспективных противоракетных систем, более известную как NASAMS.
Согласно отчету Reuters, в 2023 году центральноевропейская страна получит эту систему противовоздушной обороны, разработанную совместно компаниями Kongsberg и Raytheon, информирует enovosty.com/news.
Как отмечают в Kongsberg, Венгрия станет 6-й страной НАТО и 12-й страной в мире, которая приобретает NASAMS, высокоадаптируемое решение средней дальности для различных оперативных требований противовоздушной обороны.
Выбор NASAMS позволит Венгрии воспользоваться преимуществами активной производственной линии, обеспечивая быструю доставку и конкурентоспособные цены для вооруженных сил. Программа обеспечивает долгосрочное промышленное сотрудничество между венгерской и норвежской промышленностью.
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Слайд с презентации системы ПВО NASAMS
kongsberg.com
«Благодаря NASAMS Венгрия будет использовать самую современную и мощную систему ПВО средней дальности в мире. Модульность и открытая архитектура NASAMS позволяют непрерывно внедрять новые технологии, гарантируя адаптацию системы к новым угрозам и задачам на протяжении всего срока ее службы. Этот контракт является продолжением успешного сотрудничества с Raytheon Missiles & Defense на рынке противовоздушной обороны», — говорит Эйрик Ли, президент Kongsberg Defense & Aerospace AS.
«Венгрия вместе с США и четырьмя другими странами НАТО доверяет свои потребности в противовоздушной обороне средней дальности проверенному потенциалу NASAMS, — сказал Том Лалиберти, вице-президент подразделения Land Warfare и противовоздушной обороны Raytheon Missiles & Defense. «Модернизация многоуровневого оборонного потенциала Венгрии не только увеличивает общность НАТО, но и максимизирует способность венгерских вооруженных сил быстро выявлять, поражать и уничтожать существующие и развивающиеся самолеты противника, беспилотные летательные аппараты и возникающие угрозы крылатых ракет».
Решение противовоздушной обороны состоит из ракет AMRAAM и AMRAAM-ER от Raytheon Missiles & Defense, радара SentinelTM, а также центра распределения огня Kongsberg и контейнерной пусковой установки. NASAMS предлагает защитникам ПВО доказанную эффективность ракеты AMRAAM, которая находится на вооружении 39 стран. Sentinel — это проверенный радар противовоздушной обороны, развернутый более чем в 18 странах, который был разработан для устранения угрозы C-UAS.
Источник: Defence-blog