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В США открыли специальную тюрьму для военных ветеранов

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В одном из крупнейших округов американского штата Джорджия появилась специальная тюрьма для военных ветеранов.

«Казармы» нацелены на то, чтобы дать ветеранам за решеткой больше шансов на успех после их освобождения, информирует enovosty.com/news.

Программа округа Гвиннетт объединяет более широкую тенденцию поиска творческих способов помочь ветеранам, оказавшимся в системе правосудия.

По данным Национального института исправительных учреждений, среди более чем 120 американских тюрем имеются отдельные тюремные блоки, где находятся ветераны военных действий. Большинство из них были добавлены в последние годы.

Программа округа Гвиннетт стартовала в ноябре, и она все еще набирает обороты.

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В скором времени появятся дополнительные программы и услуги для помощи ветеранам, находящимся в заключении.

«Я думаю, это показывает, что моя страна действительно заботится обо мне», — сказал заключенный Джек Кливленд, который проходил базовую подготовку в корпусе морской пехоты после падения башен-близнецов. Он работал в авиации и служил своей стране во время войны.

«Это место — благословение», — сказал другой заключенный, Шейн Смит, который служил в армейской пехоте во время операции «Буря в пустыне».

«Казармы» были детищем главного заместителя Лу Солиса, отставного армейского рейнджера, который пришел в офис шерифа округа Гвиннетт около двух лет назад.

«В то время как некоторые ветераны принимают менее благородный выбор в будущем, их вклад в нашу национальную безопасность не менее ценен», — сказал Солис. «Мы стремимся помочь этим ветеранам вернуть свою жизнь в нужное русло, создав программу, которая обеспечит их ресурсами, чтобы повысить вероятность того, что они не вернутся в тюрьму после освобождения».


Автор: Оксана Ельченко
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