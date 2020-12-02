В Китае школа использует робота вместо повара, — Reuters

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В Китае школа использует робота для приготовления и подачи блюд

В Китае школа использует робота для приготовления и подачи блюд, чтобы повысить безопасность пищевых продуктов и уберечь учеников от заболевания COVID-19. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Экспериментальная средняя школа, в которой учатся ученики возрастом 11-13 лет, начала использовать робота в октябре, что сделало ненужным наличие поваров. Робот берет заранее приготовленные отдельные блюда, такие как яйцо на пару и жареные куриные крылышки, и помещает их в большую микроволновую печь, чтобы разогреть перед обедом. Когда ученики направляются в столовую, робот ставит посуду на подносы, которые попадают на конвейерную ленту.

По словам вице-президента школы Сун Вэньцзе, робота школе подарил ресторан общественного питания Xixiang Intelligent Kitchen. Сун Вэньцзе сказал, что это первая школа в Шанхае, которая использует робота.