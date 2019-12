Трамп сообщил, что он не делал ничего плохого в отношении Украины

Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский вновь сказал, что Трамп не делал ничего плохого в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, информирует enovosty.com/news.

Трамп подчеркнул, что не было никаких негативных призывов или действий с его стороны

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

