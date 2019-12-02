Reuters: ОПЕК планирует увеличить сокращение производства нефти

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Организация ОПЕК и ее партнеры планируют увеличить сокращение производства нефти

Организация ОПЕК и ее партнеры планируют увеличить сокращение производства нефти и заключить соглашение. Об этом сообщает Алеся Астахова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Соглашение, обсуждаемое Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями, известными как ОПЕК +, увеличит сокращение производства нефти на 400 000 баррелей в сутки к уже существующим сокращениям, достигшим 1,2 млн баррелей или 1,2% мирового предложения.

Также стало известно, что в отчете ОПЕК, подготовленном Советом Экономической комиссии (ЕЦБ) ОПЕК, показано значительный переизбыток производства и масштабное увеличение запасов.

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