Пожары в Амазонии усиливают таяние ледников

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Пожары в Амазонии усиливают таяние ледников

Пожары случаются в тропических лесах каждый год, но за последние 11 месяцев число пожаров увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Метью Харрис в издании Science alert , информирует enovosty.com/news.

Дым от пожаров поднимается высоко в атмосферу и фиксируется из космоса. Некоторые регионы Бразилии покрываются густым дымом, что приводит к закрытию аэропортов. Когда горит тропический лес, он выделяет огромное количество углекислого газа, угарного газа и более крупных частиц, так называемого «черного углерода» (дым и сажа).

Когда пожары в Амазонии выделяют «черный углерод» во время пика горения (с августа по октябрь), ветры переносят эти облака дыма на ледники Анд. Несмотря на то, что частицы черного углерода невидимы невооруженным глазом, они влияют на способность снега отражать поступающий солнечный свет — явление, известное как «альбедо».

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И подобно тому, как темный автомобиль быстрее нагревается под прямыми солнечными лучами по сравнению со светлым, ледники, покрытые частицами черного углерода, поглощают больше тепла и, следовательно, быстрее тают.

Важно отметить, что в Южной Америке ледники имеют важное значение для водоснабжения, а в некоторых городах, например, в Уарасе в Перу, более 85% питьевой воды поступает из ледников во время засухи. Поэтому жизненно важные источники воды все больше находятся под угрозой