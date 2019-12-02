Associated Press: Греция обратилась к НАТО с просьбой защитить ее от Турции

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Греция обратилась к НАТО с просьбой защитить страну от попыток Турции нарушить ее суверенитет

Премьер-министр Греции сообщил, что он обратился к членам НАТО с просьбой защитить Грецию от попыток Турции нарушить суверенитет страны. Об этом сообщает Деметрас Неллас в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Кириакос Мицотакис сообщил, что НАТО не может оставаться равнодушным к грубому нарушению одним из членов альянса «международного права».

Кипр, Египет и Греция осудили новое ливийско-турецкое соглашение, которое противоречит международному праву. Турецко-ливийское соглашение усилило напряженность в продолжающемся споре с Грецией, Кипром и Египтом по поводу прав на бурение нефтегазовой скважины в восточной части Средиземного моря.

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Анкара заявляет, что защищает свои права и права киприотов-турок на региональные энергетические запасы.