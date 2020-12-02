РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

02.12.2020 г.
12:38Япония возмущена действиями РФ на Курилах
11:49Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии
11:29В Китае школа использует робота вместо повара, - Reuters
10:08Столтенберг рассказал, как НАТО будет противостоять РФ в Черном море
09:36В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО)
09:19Трамп сделал важное заявление
07:30США и Австралия совместно разработают гиперзвуковую ракету
Все новости мира

Аналитика

01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

Итоги ноября: Прививка от кризиса, три орешка президента и платиновая карта США для Украины
На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает ...
30.11.2020

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Автомобильная отрасль в Украине требует особого внимания государства, поскольку одна из мощнейших отраслей украинского промышленного комплекса осталась ...

Последние новости

02.12.2020 г.
12:38 Япония возмущена действиями РФ на Курилах
12:30 Более 50% украинцев поддержали введение локдауна на новогодние праздники, - опрос
12:25 На Киевщине таксист поразил защитой от COVID-19
12:04 Во Львове заметили роскошный британский кроссовер (ФОТО)
11:58 В Украину вторгнется арктический холод
11:49 Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии
11:29 В Китае школа использует робота вместо повара, - Reuters
11:18 ТОП-5 автомобилей, которые подойдут для плохих дорог
10:38 Маск рассказал, когда собирается отправить человека на Марс
10:08 Столтенберг рассказал, как НАТО будет противостоять РФ в Черном море
09:55 Украинцев будет проверять и штрафовать новый коммунальный орган: подробности
09:36 В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО)
09:19 Трамп сделал важное заявление
08:59 МИД вызвал посла Венгрии из-за ситуации в Закарпатье
08:38 "Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80
08:18 В столице вечером произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)
08:00 Эксперт объяснил, почему в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха
07:45 Ученые определили, почему женщины менее тяжело переносят COVID-19
07:30 США и Австралия совместно разработают гиперзвуковую ракету
07:18 Глава Еврокомиссии предложила создать "новый союз"
07:15 Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США (ФОТО)
07:00 Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год
06:46 Самые популярные в Украине новые легковые авто
06:26 ВСУ получили новый радар (ФОТО)
06:02 В Китае построят музей в виде гигантской волны (ФОТО)
01.12.2020 г.
23:55 "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ
23:00 Медики озвучили пять ошибок, которые способствуют распространению COVID-19
19:17 Окружение Лукашенко после российской вакцины атаковал коронавирус
18:40 Масштабы впечатляют: Королеву Елизавету нагло "обчистил" буфетчик
18:34 Локдаун не спасет: Известный терапевт рассказала, когда в Украине закончится пандемия
18:29 Олег Голубенко: "Для получения ПДЧ в НАТО Украине необходимо урегулировать ситуацию с Крымом и Донбассом"
17:32 В Германии придумали трюк, чтобы перехитрить США и спасти "Северный поток-2". В чем хитрость
17:14 Копы на "фантомных" авто готовят облавы украинским водителям
16:54 Сегодня в Украине меняются зарплаты, пенсии и другие выплаты. Кто и сколько получит
16:27 СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
16:25 Украинцы стали реже покупать легковые авто: статистика
16:07 Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой, который разгневал украинцев
16:00 Локдауну точно быть: Секретарь СНБО подтвердил информацию
15:00 ВВС Испании получили последние два самолета MQ-9A Block 5
14:45 В декабре украинцев ждут серьезные погодные качели
14:30 "Нет ничего военного": Украинскому бизнесу дали конкретные советы, как сделать существенный скачок вперед
14:06 Рада решила судьбу кассовых аппаратов. Кто должен их установить до конца года
13:51 СМИ: Оппозицию в Беларуси избивает родной дядя главы "Укравтодора" Кубраков
13:20 Врач-патологоанатом рассказала, как пораженные коронавирусом легкие уничтожают сами себя
13:00 ВВС Южной Кореи получили первые системы противоракетной обороны Cheongung-II
12:59 В США беспилотный вездеход MUTT успешно прошел испытания
12:30 В 18 областях Украины стартовала передача сельхозземель общинам
12:25 В Румынии нашли еще один таинственный обелиск
12:00 Эпидемиолог дала прогноз о распространении COVID-19 на новогодние праздники
11:58 НАТО усиливает поддержку Украины в Черноморском регионе
11:08 В Украине зафиксирован рост заболевших COVID-19
10:58 Ученые нашли способ превратить соленую воду в кислород
10:48 В Одессе археологи ищут легендарную Хаджибейскую крепость
10:23 В Украине пересчитали пенсии
09:18 В Украине планируют строить новейшую больницу
08:49 ЕС готовит новые санкции
08:29 В ГУР сообщили, какая численность российских оккупационных войск в ОРДЛО
08:10 В столице зафиксировали загрязнение воздуха
07:45 Украинские школьники создали "умную" маску, которая считывает симптомы COVID-19
07:30 Великобритания получила самые "продвинутые" вертолеты АН-64Е Apache (ФОТО)
Все новости »

Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии

Американские морские пехотинцы из 3-го батальона 8-го полка морской пехоты провели учения по быстрому спуску по веревке с вертолетов CH-53E Super Stallion в лагере Шваб (Япония). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе морские пехотинцы прошли специальный курс и изучили методы спуска по толстой веревке (тросу). Морпехи также научились завязывать различные узлы для обеспечения безопасности во время операций.

Метод «Fast-roping», также известный как система быстрого извлечения веревки (FRIES), представляет собой метод спуска по специальной веревке. Использование веревки особенно полезно для морских пехотинцев, которые могут использовать эту технику для высадки на корабли в море.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 22

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Все статьи





Читайте также

На Николаевщине прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин"
 Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений в Германии
ВСУ проводят инженерно-саперные учения (ВИДЕО)
 Корпус морской пехоты США провел учения с использованием новейших JLTV
СБУ провела мощные учения по предупреждению диверсий (ВИДЕО)
 Китай испытывает в Тибете пусковые установки наземных мин
На Донбассе прошли учения ОС (ВИДЕО)
 Немецкий концерн Rheinmetall испытал инновационную боевую машину KF41 (ВИДЕО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО) (7839)

"У бандитского режима Путина время на исходе": The Times рассказало о будущем главы Кремля (7115)

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США (ФОТО) (3974)

Хозяйка «России»: В РФ нашли еще одну "любовницу" Путина и их вероятную дочь (ФОТО, ВИДЕО) (3625)

Болезнь Путина: Президенту РФ стало плохо во время поездки в Саров, – источник (3288)

Стало известно, почему путинская Россия дико боится Турцию (2837)

Стало известно о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле. В СМИ поделились деталями (ФОТО) (2523)

Лидер Китая призвал военнослужащих "не бояться смерти и готовиться к войне" (2489)

В Германии восстановят легендарный поезд, построенный почти 60 лет назад в ГДР (ФОТО) (2336)

Трамп рассказал как собирается "забрать" победу у Байдена (2056)

Армия

Танк Т-72 «Урал»
Пулемет «Форт-401»
Самолет палубный истребитель-бомбардировщик Boeing F/A-18E/F Super Hornet (США)
Беспилотный летательный аппарат Sperwer (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Кличко
Виталий
Брежнева
Вера
Лановой
Владимир
Игорь
Мазепа
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО) (7617)

Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой, который разгневал украинцев (5114)

"Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ (4632)

Копы на "фантомных" авто готовят облавы украинским водителям (4528)

Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента США (ФОТО) (3969)

Медики озвучили пять ошибок, которые способствуют распространению COVID-19 (3405)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год (2718)

Сегодня в Украине меняются зарплаты, пенсии и другие выплаты. Кто и сколько получит (2164)

Корпус морської піхоти США здійснив масовий запуск 21 винищувача-невидимки F-35B (1459)

В Германии придумали трюк, чтобы перехитрить США и спасти "Северный поток-2". В чем хитрость (1377)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины (38018)

Стало известно, когда в Украину вернутся сильные снегопады (10539)

Які авто споживають найменше пального: Огляд ринку (9057)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 