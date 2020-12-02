Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии

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Американские морские пехотинцы проводят военные учения в Японии

Американские морские пехотинцы из 3-го батальона 8-го полка морской пехоты провели учения по быстрому спуску по веревке с вертолетов CH-53E Super Stallion в лагере Шваб (Япония). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе морские пехотинцы прошли специальный курс и изучили методы спуска по толстой веревке (тросу). Морпехи также научились завязывать различные узлы для обеспечения безопасности во время операций.

Метод «Fast-roping», также известный как система быстрого извлечения веревки (FRIES), представляет собой метод спуска по специальной веревке. Использование веревки особенно полезно для морских пехотинцев, которые могут использовать эту технику для высадки на корабли в море.