В Венгрии приняли «рабский закон». Что меняется?

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Несмотря на активные протесты в Венгрии, в стране всё же ввели «рабский закон», который вызвал возмущение у населения

Янош Адер, президент Венгрии, всё же подписал реформу трудового законодательства. Он предусматривает рост максимально разрешенного количества сверхурочных рабочих часов с 250 сразу до 400 в год.Он заявил о том, что эти правки не противоречат Конституции страны, добавив, что пункты этой реформы такие же, как и в трудовых законодательствах других европейских стран. Президент Венгрии заявил о том, что подписал законопроект, который окрестили «рабским» из-за того, что реформа, по его мнению, не затрагивает прав рабочих, информирует enovosty.com/news.

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Отметим, негодование в стране вызвано еще одной инновацией, предложенной партией Орбана. Ранее в Венгрии приняли закон о судах, в результате чего суды по административным делам перейдут на контроль правительства. Массовые протесты в стране начались еще 12-го декабря.