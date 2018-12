В Венгрии приняли «рабский закон». Что меняется?

Несмотря на активные протесты в Венгрии, в стране всё же ввели «рабский закон», который вызвал возмущение у населения

Янош Адер, президент Венгрии, всё же подписал реформу трудового законодательства. Он предусматривает рост максимально разрешенного количества сверхурочных рабочих часов с 250 сразу до 400 в год.Он заявил о том, что эти правки не противоречат Конституции страны, добавив, что пункты этой реформы такие же, как и в трудовых законодательствах других европейских стран. Президент Венгрии заявил о том, что подписал законопроект, который окрестили «рабским» из-за того, что реформа, по его мнению, не затрагивает прав рабочих, информирует enovosty.com/news.

50 protesters were really fired up in #Stuttgart yesterday and wowed to keep on going ✊. More protests to come in #Germany 🇩🇪 #Ungarn #O1G #Hungary #Orban #protest (via Bea Toth) pic.twitter.com/4zZ4y4tOoK

