The Washington Times: США выводят войска из Афганистана

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США планируют сократить численность войск в Афганистане согласно новой программе Дональда Трампа «Стратегия Южной Азии«

США планируют вывести из Афганистана 7 000 американских солдат, сократив тем самым вдвое общее количество солдат в стране, — сообщает Карло Муньез в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

По имеющейся информации, Дональд Трамп принял решение о необходимости существенного сокращения присутствия американских солдат в стране, в то время как другие чиновники Белого дома хотят вывести 2000 военнослужащих США, помогающих местным силам сражаться с ИГИЛ

Американская миссия в Афганистане насчитывает около 14 000 военнослужащих и направлена на борьбу с контртеррористическими операциями против талибов и афганским филиалом ИГИЛ

Политика Трампа в обеспечении мирного примирения с талибами впервые была озвучена американской стороной и получила название “Стратегия Южной Азии”.

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Специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад встретился с высокопоставленными официальными лицами талибов для обсуждения дальнейших мирных переговоров.