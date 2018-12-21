The Washington Times: Израиль усиливает борьбу против иранских сил после решения США о выводе войск из Сирии

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Израиль усиливает борьбу против иранских сил после решения США о выводе войск из Сирии The Washington Times: Израиль усиливает борьбу против иранских сил после решения США о выводе войск из Сирии

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Израиль намеревается активизировать военную кампанию против иранских сил в ближневосточном регионе, что может послужить началом вооруженного конфликта между Иерусалимом и Тегераном.

Израиль намеревается заполнить грядущий вакуум власти в ближневосточном регионе в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе американских войск из Сирии, — сообщает журналист Бен Вольфганг в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Израиль пообещал активизировать военную кампанию против иранских сил в регионе, что может послужить началом вооруженного конфликта между Иерусалимом и Тегераном.

«Мы будем продолжать действовать очень агрессивно против попыток Ирана закрепить свои позиции в Сирии», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

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«Мы не намерены сокращать свое военное присутствие. Мы будем его усиливать, и я уверен, что мы делаем это при полной поддержке Соединенных Штатов» — сообщил премьер-министр.

«Конечно, американское решение по выходу из Сирии является для нас опасным», — сказал министр финансов Израиля Моше Кахлон.

«Но мы уверены, что обеспечение безопасности Израиля также является приоритетом США в регионе», — сказал Моше Кахлон.