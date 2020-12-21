Остался месяц: Пономарь рассказал, реально ли введение военного положения Трампом

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Трамп обсуждает со своими советниками введение военного положения, что являлось бы однозначным шагом к гражданской войне.

Администрация Байдена уже подготовила санкции к России за кибератаку на США. Об этом на странице в facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь. Он написал о том, что Дональд Трамп сейчас обсуждает со своими советниками (а там остались только одиозные маргиналы такие как агент Турции и РФ генерал Флинн) введение военного положения, что являлось бы однозначным шагом к гражданской войне:, информирует enovosty.com/news.

«На радость кому?

▪ Трамп бросился защищать и отмазывать Путина от обвинений в самой массированной кибератаке на США сразу после того, как и Госдеп и спецслужбы сказали — это однозначно Россия.

Сенатор Ромни и представитель Палаты представителей Шифф сказали, что Путин сам не написал бы лучшую отмазку (что это сделал Китай), чем Трамп. Откуда диктуют Трампу содержимое его твитов? Вопрос риторический.

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Олег Пономарь уверен в том, что на самом деле введение военного положения Трампом невозможно: «Этого не допустит здоровая Америка — Конгресс, армия, Разведсообщество, Народ. Америка переживет эти темные времена», — убежден эксперт.