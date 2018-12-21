Новый удар для России: Израиль, Кипр и Греция подрывают российское доминирование на энергетическом рынке

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Израиль, Греция и Кипр планируют подписать соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа, что может подорвать доминирование России на европейском энергетическом рынке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль, Греция и Кипр планируют подписать соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа из восточного Средиземноморья в Европу, — сообщает Изабель Дебре в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Предполагаемый трубопровод позволит Израилю и Кипру экспортировать свои недавно обнаруженные морские запасы в Италию и, в конечном итоге, в остальную часть Европы. Греция, территория которой будет использоваться для транзита газа, также может использовать трубопровод для транспортировки своих запасов.

Проект стоимостью 7 миллиардов долларов, который, как ожидается, будет полностью реализован через шесть — семь лет, обещает оказать влияние на расстановку сил в энергетическом секторе региона. Реализация проекта может подорвать доминирование России на европейском энергетическом рынке.

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США обещали поддержку этому амбициозному проекту. Посол США Дэвид Фридман приветствовал строительство газопровода как неотъемлемой части «стабильности и процветания на Ближнем Востоке и Европе» и призвал все страны региона обеспечить его успех.