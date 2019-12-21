Бэнкси удивил мир своей новой рождественской инсталляцией

Главная » Последние новости » Новости мира » Бэнкси удивил мир своей новой рождественской инсталляцией Бэнкси удивил мир своей новой рождественской инсталляцией

Закрыть Отправить

Художник-аноним Бэнкси создал новую рождественскую работу. Она находится в отеле Walled Off Hotel в Вифлееме.

На территории отеля Walled Off Hotel, расположенном в палестинском городке Вифлеем, появилась новая инсталляция от всемирноизвестного анонимного британского художника Бэнкси.

Главным элементом новой работы под названием «Шрам Вифлеема» стала дыра от взрыва в форме звезды. Она сделана на фоне бетонных блоков. Под рождественской звездой расположилось святое семейство с новорожденным Иисусом, информирует enovosty.com/news.

Помимо этого, на стене вырисовываются надписи. На английском языке здесь изображено слово «Love» (любовь), а на французском — «Paix» (мир).

Читайте: Бездомный Санта-Клаус: Бэнкси нарисовал рождественское граффити

Добавим, что инсталляция находится в отеле, принадлежащему самому Бэнкси. Его он открыл в марте текущего года. Окна каждого номера открывают пейзаж на Израильскую разъединительную стену, возведенную в качестве защиты от атак со стороны палестинцев.

Менеджер отеля Виссам Сальсаа заявил, что новая работа Бэнкси наглядно демонстрирует историю Вифлеема с другой стороны. Речь идет об особенностях жизни палестинцев в городе. «Бэнкси – голос для тех, кто не может говорить», — добавил Сальсаа.