Associated Press: США обвиняют хакеров в связях с китайской разведкой

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США сообщили, что китайские хакеры провели в интересах главного разведывательного управления Пекина обширную кампанию по краже секретной информации

Официальные представители США сообщили, что два китайских хакера провели в интересах главного разведывательного управления Пекина обширную кампанию по краже коммерческой тайны и другой информации из правительственных учреждений и крупных американских корпораций, — сообщают Майкл Бальсамо и Эрик Тукер в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Обвинение является последним в серии уголовных дел Министерства юстиции, направленных на борьбу с китайским кибершпионажем, и совпало с заявлением Великобритании, обвиняющей министерство государственной безопасности Китая в хищении коммерческой тайны.

Предполагаемые хакеры, один их которых имеет прозвище «Godkiller», обвиняются во взломе компьютерных сетей, принадлежащих ключевым отраслям американской экономики, включая авиацию, космос, финансы, биотехнологию, нефть, газ, спутники и фармацевтику.

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Хакеры также взломали компьютерный доступ к именам, номерам социального страхования и другой личной информации более 100 000 человек военно-морского персонала.

«Спонсируемые правительством Китая хакеры являются наиболее активными представителями мирового экономического шпионажа», — сообщил директор ФБР Крис Рэй

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«США приветствует честную конкуренцию, но мы против незаконного взлома, кражи или обмана.

Проще говоря, главной целью Китая является стремление заменить США на мировой арене в качестве ведущей сверхдержавы мира. И для этого они используют незаконные методы достижения цели», — сказал Крис Рэй.