Археологи восстановили пол, по которому шел Иисус, — Reuters (ВИДЕО)

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Археологи восстановили пол в древнем иудейском храме, по которому шел Иисус Христос

Когда Иисус пришел в древний иудейский храм в Иерусалиме, он шел по каменным плиткам землистого цвета, геометрическим по дизайну, прохладным и неровным. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Израильские археологи и масоны, опираясь на реликвии и исторические тексты, воссоздали священный пол. «Мы даже сделали царапины и всевозможные отметины…», — сказал археолог Ассаф Авраам

Согласно Новому Завету, Иисус пришел в храм мальчиком для учебы. Храм был спроектирован царем Иродом. Уцелевшие плитки рассказали археологам, какие материалы использовались — обработанный вручную известняк и камень Мертвого моря, а также импортный мрамор.

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По словам менеджера Ави Тависала, восстановление пола было «очень тяжелой работой», на которую потребовалось семь месяцев. «Но это было очень интересно и мы делали это от всей души. Мы надеемся, что люди смогут прийти, увидеть, потрогать и почувствовать то же самое, что было 2000 лет назад», — сказал Тависала.