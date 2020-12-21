Армия США наращивает производство M109A7 Paladin

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Армия США наращивает производство гаубицы M109A7 Paladin

Армия США наращивает производство новой самоходной гаубицы M109A7 Paladin. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

M109A7 — новейшая гаубица в семействе военной техники компании BAE Systems. Согласно сообщению BAE Systems, компания приступила к серийному производству гаубицы и уже произвела более 250 гаубиц.

Самоходная гаубица M109A7 использует конструкцию кабины Paladin M109A6, а усовершенствованная конструкция шасси обеспечивает более долгий срок эксплуатации и унифицированность со многими системами. Эксплуатационные затраты снижаются за счет замены устаревших деталей.

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Новая артиллерийская система способна поражать цели на расстоянии до 70 километров. «В прошлом A6 Paladin был самой медленной машиной в армии. С помощью новой гаубицы мы восстанавливаем мобильность, чтобы Paladin был одной из самых быстрых самоходных артиллерийских установок», — сказал представитель BAE Systems,