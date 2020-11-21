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Завоевание Африки: Россия построит крупнейшую военную базу в Судане

Главная » Последние новости » Новости мира » Завоевание Африки: Россия построит крупнейшую военную базу в Судане
 
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На новой российской военной базе в Африке смогут приземляться не только крупные транспортные самолёты, но и ракетоносцы из состава дальней и стратегической авиации.

16 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Судане объект Военно-морского флота России и поручил Минобороны подписать соглашение с властями этой страны, информирует enovosty.com/news.

Военный эксперт Фархад Ибрагимов отметил, что с точки зрения стратегического планирования военная база в Судане имеет критически важное значение для международной безопасности. По словам эксперта, строительство военного объекта в Судане подтверждает далеко идущие планы России по развитию своих интересов на африканском континенте.

Имея базу на Красном море, Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок, пишет РБК.

Кроме того, Россия обеспечит себе постоянное присутствие в Индийском океане, которое было утеряно в постсоветские годы. В период с 1964 по 1997 год у СССР была военно-морская база в городе Бербера (побережье Аденского залива, Сомали), с 1977 по 1991 год — база «Нокра» в Эфиопии (Красное море).

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База также поможет наладить контроль за транзитными потоками нефти, которые проходят через регион.

Это в первую очередь «узаконивание» российского присутствия в Судане, за которое в последние годы отвечали частные военные компании. Они, в частности, обеспечили сохранение интересов при смене власти после отстранения Омара аль-Башира в 2019 году.

2019 году британская The Times сообщила, что бойцы российской ЧВК «Вагнер» действовали на стороне правительственных сил во время уличных беспорядков в столице Судана Хартуме. Годом ранее издание The Bell написало, что в 2017 году после встреч Владимира Путина и тогдашнего главы правительства Дмитрия Медведева с Омаром аль-Баширом Россия заключила концессионные соглашения на добычу золота в Судане, которой занялась компания «М инвест», связанная с другом Путина Евгением Пригожиным.

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Если внимательно изучить проект соглашения с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ, то можно увидеть следующее: во-первых, Россия сможет разместить на военной базе корабли в том числе и с ядерной установкой. С учётом глубин в этом районе и вероятных работ по подготовке порта встать у причала Порт-Судана сможет даже тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» или авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» после того, как на нём закончат капитальный ремонт.

Кроме того, по соглашению Россия получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Судан, согласно документу, не будет взимать за ввоз и вывоз сборы и пошлины. Соглашение также устанавливает, что военные корабли РФ на базе в Судане неприкосновенны, они обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.

Источники в Минобороны России отмечают, что из известных планов по развёртыванию российской военной базы в Судане можно сделать вывод, что объект будет практически точной копией ПМТО в Тартусе, построенного в Сирии. Работы по углублению порта, система безопасности из пяти эшелонов и международный аэропорт в нескольких километрах от порта идеально подходят для размещения не только боевых кораблей, но и авиагруппы с боевыми самолётами. Окончательное решение по использованию воздушного пространства Судана, как и соглашение о размещении военно-воздушной базы, аналогичной сирийской Хмеймим, ещё не принято и находится на стадии обсуждения.

Наряду с другими странами региона, например Алжиром или Анголой, Судан является одним из крупнейших покупателей российского оружия в Африке. В 2016 году вооружённые силы страны приобрели 172 танка Т-72, а с марта 2019 года активно обсуждается контракт на поставку ВВС Судана 20 истребителей Су-30 или десяти Су-35.

Судан долгое время находился под санкциями США. Однако в конце октября этого года президент США Дональд Трамп исключил Судан из списка стран — спонсоров терроризма.

Военные базы России за рубежом:

В декабре 2018 года Минобороны сообщило, что Россия имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах ближнего зарубежья, одна — в Сирии. На авиабазе Хмеймим дислоцируется 555-я авиагруппа, Седьмая военная база — в Абхазии, Четвертая военная база — в Южной Осетии, 102-я военная база — в Армении, 201-я военная база — в Таджикистане, 999-я авиабаза — в Киргизии.

В Тартусе расположен 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ; его сохранение после распада СССР позволило оперативно развернуться российской группировке после решения Москвы начать операцию в Сирии.

По соглашению от 12 ноября 2013 года во вьетнамской бухте Камрани действует российско-вьетнамская база для обслуживания и ремонта подводных лодок. С весны 2014 года аэродром Камрани впервые стал использоваться для обслуживания самолетов Ил-78, которые обеспечивают дозаправку в воздухе стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

База в Судане станет седьмым и, вероятно, одним из самых крупных военных объектов России за пределами страны.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию и Турцию в разжигании антифранцузских настроений в Африке. По его словам, Москва и Анкара «играют на постколониальном негодовании».

«Не стоит быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто пишет, кто снимает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, спонсируются Россией или Турцией»,— сказал Макрон в интервью Jeune Afrique.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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