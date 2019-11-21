Reuters: В Британии лейбористы планируют масштабную национализацию

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В Британии лейбористы планируют масштабную национализацию

Британская Лейбористская партия обнародовала свою избирательную программу, где представлена масштабная программа национализации стратегически важных объектов. Об этом сообщает Эндрю МакАскилл в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Лейбористы планируют вернуть под государственный контроль следующие объекты:

— телекоммуникационную сеть провайдера BT, чтобы обеспечить всех британцев интернетом. По мнению лейбористов, план требует коренного обновления британской интернет-инфраструктуры, которая будет оплачена за счет повышения налогов для таких технологических фирм, как Alphabet, Google, Amazon и Facebook;

— железнодорожную отрасль. По мнению лейбористов, это позволит ограничить тарифы, повысить надежность услуг и обеспечить бесплатный Wi-Fi. Британские железные дороги уже частично национализированы государственной компанией Network Rail, которая контролирует железнодорожные станции, а также железнодорожные пути, туннели и железнодорожные переезды в государственном секторе.

Но компании, эксплуатирующие поезда, в основном работают по частным контрактам. В соответствии с планами лейбористов, правительство будет ждать истечения срока действия контрактов и затем возвращать функцию по эксплуатации поездов государству;

— почтовую службу Royal Mail, являющуюся одной из старейших почтовых служб в мире. По мнению лейбористов, продажа компании была «исторической ошибкой» и компания была продана слишком дешево;

— энергетические сети, которые транспортируют электричество и газ к домам и предприятиям.

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Лейбористы также сообщили, что планируют ввести непредвиденный налог для нефтяных компаний и предприятия, которые сознательно вредят климату, будут покрывать ущерб.