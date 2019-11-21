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США успешно провели испытание танка SEPv3

Главная » Последние новости » Новости мира » США успешно провели испытание танка SEPv3
 
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США успешно провели испытание последней версии танка M1 Abrams

Армия США провела испытания последней версии танка M1 Abrams. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

M1 Abrams считается одним из лучших танков в мире. Новая третья версия легендарного танка под названием M1A2 Systems Engineering Plan (SEPv3) успешно прошла испытания на военном полигоне в Юме.

«У нас есть специальные покрытия, которые имитируют разные типы дорог. Мы проверяем долговечность транспортных средств на различных дорожных покрытиях», — сказал специалист по тестированию Роберт Уилсон

США успешно провели испытание танка SEPv3

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«По мере развития технологий танки также должны развиваться. У SEPv3 гораздо больше встроенной диагностики, чем у более ранних версий: у танка SEPv3 есть съемные экраны с техническими руководствами, которые могут выполнить любую диагностику», — сказал руководитель группы тестирования Мартин Веласкес.


Автор: Оксана Ельченко
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