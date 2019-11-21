США одобрили сделку с Индией на сумму миллиард долларов

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В сообщении говорится, что продажа, которая будет произведена BAE Systems Land and Armaments, улучшит возможности Индии по противодействию нынешним и будущим угрозам со стороны вражеских систем вооружения.

Администрация Трампа уведомила Конгресс США о своем решении продать Индии военно-морское оружие для использования его против военных кораблей, зенитных и береговых бомбардировок, стоимостью в миллиард долларов. Это будет способствовать расширению возможностей ВМС Индии., информирует enovosty.com/news.

Ожидаемая военная сделка по продаже военно-морского оружия и связанного с ним оборудования оценивается в 1,0210 миллиарда долларов США, говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны.

В сообщении также говорится, что продажа, которая будет произведена BAE Systems Land and Armaments, улучшит возможности Индии по противодействию нынешним и будущим угрозам со стороны вражеских систем вооружения.

«Система орудий МК-45 обеспечит возможность ведения миссий противовоздушной войны и противовоздушной обороны при одновременном усилении взаимодействия с США и другими союзными силами», — говорится в уведомлении.

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Индия будет использовать расширенные возможности в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны своей страны.

Продажа этого оборудования не изменит базового военного баланса в регионе.

Согласно сообщению, это объявление о потенциальной продаже требуется по закону и не означает, что продажа уже состоялась.

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Индия стала одной из немногих стран, кому США решили продать свою последнюю версию (MOD 4) военно-морского оружия. Другими странами являются Австралия, Япония и Южная Корея.

То оружие, что было передано Таиланду, является обновленной версией MOD 4. США также решили продать их нескольким другим союзникам, включая Великобританию и Канаду.