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ВМС Индии провели испытания противокорабельной ракеты BRAHMOS

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Индии провели испытания противокорабельной ракеты BRAHMOS
 
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Судовой вариант сверхзвуковой крылатой ракеты Индии BRAHMOS был испытан 18 октября 2020 года - в день, когда просочилась информация о том, что Китай развернул свою гиперзвуковую ракету DF-17 в рамках усилий по подчинению Тайваня.

Испытательные стрельбы BRAHMOS велись с отечественного эсминца-невидимки INS Chennai ВМС Индии, поразившего цель в Аравийском море. «Ракета успешно поразила цель с высокой точностью после выполнения высокоуровневых и чрезвычайно сложных маневров», — говорится в сообщении BRAHMOS Aerospace, информирует enovosty.com/news.

«BRAHMOS в качестве основного ударного оружия обеспечит непобедимость военного корабля, поражая надводные морские цели на больших расстояниях, тем самым делая эсминец еще одной смертоносной платформой индийского флота», — заявил доктор Судхир К. Мишра, генеральный директор BrahMos Aerospace.

Военный корабль может нести 16 ракет BRAHMOS в двух 8-секционных системах вертикального пуска, а также другое сложное оружие и датчики. Ракета BRAHMOS, имеющая максимальную скорость Мах 2.8, очень низкую высоту полёта 10 метров на конечном этапе и безупречную точность, превратила военный корабль в одну из самых смертоносных платформ индийского военно-морского флота, говорится в сообщении.

Народно-освободительная армия Китая модернизирует свои ракетные базы, и один военный источник в Пекине, цитируемый South China Morning Post, сообщил, что НОАК развернула свою самую современную гиперзвуковую ракету DF-17 на юго-восточном побережье Китая.

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«Гиперзвуковая ракета DF-17 постепенно заменит старые DF-11 и DF-15, которые десятилетиями находились в юго-восточном регионе», — сообщил источник, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности темы. «Новая ракета имеет большую дальность действия и способна более точно поражать цели».

ВМС Индии провели испытания противокорабельной ракеты BRAHMOS

В сообщениях китайских СМИ говорится, что ракета DF-17, которая, как утверждается, имеет максимальную дальность полета 2500 км, впервые появилась на публике на параде в честь Национального дня 1 октября 2019 года. Ракета также может быть использована для поражения целей на более коротких дистанциях с кораблей, что указывает на то, что ракеты может быть более двух версий.

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DF-17, показанная на параде в честь Национального дня, судя по форме, представляет собой гиперзвуковой планирующий корпус. Возможно, существует версия с меньшей дальностью для поражения кораблей и других более близких целей. Кроме того, базирующийся в Пекине военный эксперт Вэй Дунсю сказал в воскресенье Global Times, что DF-17 «очень мобильны».

Судя по комментариям Вэй Дунсю относительно мобильности DF-17, ракета может быть как корабельной, так и наземной. В таком случае дальность полета может быть меньше заявленных 2500 км.

Источник: Defenseworld


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