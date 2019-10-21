Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению

Главная » Последние новости » Новости мира » Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению

Закрыть Отправить

Джон Беркоу не предоставил возможности парламентариям еще раз голосовать за соглашение по Brexit

Спикер британского парламента Джон Беркоу не предоставил парламентариям возможности еще раз сегодня голосовать за соглашение по Brexit, чем, по мнению экспертов, увеличил шансы на “жесткий” Brexit. Об этом сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

Беркоу отметил, что нет смысла выносить соглашение на голосование, поскольку это то же соглашение, которое было подано в субботу. А письма об отсрочке Brexit, которые Борис Джонсон отправил в Брюссель, спикер не считает аргументом, оказывающим влияние на ситуацию

Напомним, голосование по соглашению должно было произойти 19 октября. Однако вместо соглашения парламентарии проголосовали за поправку, согласно которой соглашение по Brexit не будет утверждено до тех пор, пока не будут приняты все законы, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Читайте: Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit

Напомним, Великобритания должна была выйти из Евросоюза 31 октября. Пока не известно, предоставит ли ЕС Британии новую отсрочку по Brexit.