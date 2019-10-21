Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Скульптуры которые делают вызов гравитации

Все фото »

Новости мира

21.10.2019 г.
22:25Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в Instagram ярким роликом из тура по Пакистану (ВИДЕО)
21:27Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению
21:08Варфоломей включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне
20:32Associated Press: Российские хакеры осуществляли кибератаки от имени иранцев
18:36Reuters: Австралийские СМИ выступили против ограничения свободы слова
18:09Китай обогнал США по числу богачей
15:05Индия отбросила идею купить СУ-57, сосредоточившись на своем истребителе, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

21.10.2019

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
Квартал-95 угодил в скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, под Полтавой на вертолёте разбился бывший министр агрополитики Украины, а в мире ...
21.10.2019

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия

«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Многострадальной сирийской земле мир только снится. Не успели затихнуть бои с антиасадовской оппозицией и остатками Исламского государства (ИГ), как ...
18.10.2019

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"

Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ Нафтогаза Газпрому
В Нафтогазе ответили Газпрому, анонсировав иск на $11 млрд, Рада проголовала за бюджет, а в Киеве поймали "троещинского маньяка", - такими были главные ...

Последние новости

21.10.2019 г.
22:25 Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в Instagram ярким роликом из тура по Пакистану (ВИДЕО)
22:10 Китайцы собираются строить в Украине современный мост через Днепр
22:00 Ученые составили список самых странных рептилий в мире (ФОТО)
21:59 Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные испытания, - ВСУ
21:47 В аэропорту «Борисполь» приостанавливали обслуживание в терминалах из-за угрозы отравления
21:27 Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению
21:08 Варфоломей включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне
20:58 В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами
20:32 Associated Press: Российские хакеры осуществляли кибератаки от имени иранцев
20:12 В Румынии перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие
19:56 Украину накрыл ядовитый смог: подробности
19:32 Литва приобретает у США многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk
19:09 В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр агрополитики
18:57 Скандал в табачной отрасли: названы имена виновников
18:36 Reuters: Австралийские СМИ выступили против ограничения свободы слова
18:16 В столице рейдерству подверглась крупная проектная компания – СМИ подозревают Ваврыша
18:09 Китай обогнал США по числу богачей
17:45 СБУ блокировала контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ
17:32 Эксперт рассказал, почему в Украине дорожает хлеб
17:08 В КГГА объяснили причину "задымленности" воздуха в Киеве
16:43 В Украине вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства
16:16 На снижение рейтинга Зеленского повлияли налоговые инициативы, - эксперт
16:11 В столичной школе приготовленную на обед пищу выбросили в помойку, потому что дети отказались есть
16:08 САП признает собственные манипуляции в деле Роттердам +, - адвокат
15:48 В Украине продолжает сокращаться численность населения
15:21 В РФ на учениях ядерной триады произошел сбой с ракетой
15:05 Индия отбросила идею купить СУ-57, сосредоточившись на своем истребителе, - Злой Одессит
15:00 СМИ подсчитали все провальные переговоры Трампа с зарубежными лидерами
14:45 Xiaomi планирует выпускать бюджетные смартфоны с поддержкой 5G
14:30 Дональда Трампа обвинили в подрыве стабильности мировой экономики
14:16 Цены на сигареты в Украине поднимутся почти в три раза
14:01 Чем мы дышим? В столице резко ухудшились показатели качества воздуха- названа официальная причина
14:00 На кораблях ВМС США начали устанавливать боевые лазеры
13:52 Канадцы научились делать людей невидимыми
13:45 В Чили продолжаются массовые протесты, есть раненые и погибшие
13:39 В Украине поменяются правила въезда-выезда на границах с временно оккупированными территориями
13:31 В Украине хотят отменить обязательное посещение автошколы для получения водительских прав
13:29 «Росатом» опубликовал засекреченные данные о создании советской атомной бомбы
13:25 В столице зафиксирован четвертый температурный рекорд "бабьего лета"
13:16 Стало известно, что чувствуют люди после смерти
13:06 Рада решила расчленить госкомпанию Нафтогаз, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
12:58 США профинансируют строительство элитного курорта в Северной Корее
12:56 Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры
12:53 В НБУ рассказали об основных условиях МВФ для Украины
12:46 В хоре Веревки рассказали, сколько получили за скандальный номер о Гонтаревой
12:41 Медики рассказали, что вредит иммунитету
12:39 В Новой Зеландии мужчинам-военнослужащим разрешили красить ногти и носить накладные ресницы
12:23 Портников рассказал, кого еще предаст Дональд Трамп
12:19 Журналист сделал интересное предложение, как оживить депрессивные шахтерские города
12:13 Дни Пушилина сочтены: В Сети поделились интересными слухами о визите в Донецк людей Путина
11:59 Business Insider: Секретный российский отряд профессиональных убийц доказал, что «они могут добраться до любого» в Европе
11:42 Ракета украинской Firefly получит "нероссийское" сердце
11:22 Китай "захватывает" Дальний Восток России. Что происходит
11:18 СМИ: Трамп может оставить в Сирии часть войск
10:55 Вакарчук жестко прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором
10:55 В Украине упростили получение субсидий. Кого коснется
10:48 Украинцы избавляются от коров: что будет с ценами на молочку
10:40 "Большая белая суперакула": Появились подробности о таинственном вертолете-«НЛО» для китайской армии
10:32 В Украину прибыли патрульные катера типа Island3
10:10 В Украине взлетят цены на газ для бизнеса
Все новости »

Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению

Главная » Последние новости » Новости мира » Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению
 
Печать Отправить на почту

 

 

Джон Беркоу не предоставил возможности парламентариям еще раз голосовать за соглашение по Brexit

Спикер британского парламента Джон Беркоу не предоставил парламентариям возможности еще раз сегодня голосовать за соглашение по Brexit, чем, по мнению экспертов, увеличил шансы на “жесткий” Brexit. Об этом сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

Беркоу отметил, что нет смысла выносить соглашение на голосование, поскольку это то же соглашение, которое было подано в субботу. А письма об отсрочке Brexit, которые Борис Джонсон отправил в Брюссель, спикер не считает аргументом, оказывающим влияние на ситуацию

Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit-соглашению

Напомним, голосование по соглашению должно было произойти 19 октября. Однако вместо соглашения парламентарии проголосовали за поправку, согласно которой соглашение по Brexit не будет утверждено до тех пор, пока не будут приняты все законы, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Читайте: Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit

Напомним, Великобритания должна была выйти из Евросоюза 31 октября. Пока не известно, предоставит ли ЕС Британии новую отсрочку по Brexit.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Переговоры Украины с МВФ о новом кредите: как будут решать вопрос с «ПриватБанком»?
Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Все статьи


Читайте также

Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування по Brexit
 Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit
Украинцам будут раздавать деньги за жалобы на коррупцию
 Reuters: Брексит "висит на волоске"
Премьер Дании рассмешила парламент историей о дружбе слона и верблюда (ВИДЕО)
 Associated Press: Джонсон сообщил, что появился «хороший шанс» на заключение соглашения с Евросоюзом по Brexit
Reuters: Джонсон сообщил, что существующее соглашение по Brexit имеет "грубую форму"
 The Washington Times: США настаивают на свободной границе Великобритании с Ирландией после Brexit

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Боевая машина пехоты БМП-1
Боевая машина пехоты M2 «Брэдли» (США)
Гранатомет HK GMG (Германия)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

СМИ: В авиакатастрофе погиб близкий друг и соратник Путина Евгений Пригожин (4040)

Почему Эрдоган проиграл: основные ошибки, которые совершила Турция в своей операции в Сирии (3981)

В Сети опубликовали момент экстремального маневра истребителя МиГ-29 (ВИДЕО) (3836)

Руководит лично Путин: сбой с ракетой на ядерных учениях в РФ (3359)

Американская разведка обнародовала новые данные о ядерной аварии под Архангельском в августе (2970)

Линкоры Японской Империи были самыми мощными за всю историю (2700)

"Мирная весна" наступает: Турецкие авиаудары погружают сирийскую границу в хаос (ФОТО) (2444)

В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW (2436)

В РФ произошел пожар на базе "ЧВК Вагнера" (ВИДЕО) (2200)

Менее чем за неделю кошмарный сценарий, о котором предупреждали Трампа, стал реальностью (2198)

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Петр
СИМОНЕНКО
Алексей
ГАРАНЬ
Вячеслав
КИРИЛЕНКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Руководит лично Путин: сбой с ракетой на ядерных учениях в РФ (3358)

Вакарчук жестко прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором (2775)

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву. У скандала появились новые подробности (2540)

В Украине поменяются правила въезда-выезда на границах с временно оккупированными территориями (2519)

"Большая белая суперакула": Появились подробности о таинственном вертолете-«НЛО» для китайской армии (2333)

Варфоломей включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне (1967)

Школьные нововведения в Украине: У учителей появятся супервизоры (1959)

Стало известно, что чувствуют люди после смерти (1916)

В Украине продолжает сокращаться численность населения (1907)

Переделанная в Украине Нива может разогнаться до первой сотни за 2,31 секунд (ВИДЕО) (1905)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Эрдоган



bigmir)net TOP 100

 