СМИ подсчитали все провальные переговоры Трампа с зарубежными лидерами

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Президент Дональд Трамп недвусмысленно заявляет: он знает искусство переговоров. Он главный переговорщик. Он заключил выгодные сделки для США, поэтому он был избран президентом

Более пристальный взгляд на деятельность Трампа показывает, что он все больше уступает иностранным лидерам, чем добиваются выгодных для США договоренностей., информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе Трамп ошеломил союзников, членов своей собственной партии и даже представителей своей собственной администрации, когда объявил о выводе американских войск из северо-восточной Сирии после телефонного разговора с президентом Турции. Трамп также потерпел неудачу в переговорах с Северной Кореей и отказался от участия в торговой войне с Китаем. История капитуляции Трампа перед зарубежными странами особенно очевидна, когда дело доходит до России.

С момента вступления в должность Трамп призвал к повторному вступлению России в G7; он публично поддерживает Россию в отношении США; и он хочет вывести США из важного договора, который защищает союзников США от России.

Президент Дональд Трамп уверен, что может вести переговоры лучше, чем кто-либо. Но крупнейшими победителями в последних «сделках» Трампа являются авторитарный лидер Турции, Исламское государство (ИГИЛ), Россия и президент Сирии Башар Асад.

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После телефонного звонка между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом администрация Трампа внезапно объявила, что США выведут войска из северо-восточной Сирии.

При этом эксперты по внешней политике заявили, что США фактически отказываются от курдов, которые были основными союзниками американской кампании против ИГИЛ, и дают Эрдогану зеленый свет для начала военной операции в регионе.

На протяжении более 40 лет курды боролись за независимое государство от Турции ценой тысяч жизней. Выходом из северной Сирии, Трамп открывает путь Турции и Эрдогану для атаки на курдов вплоть до полного уничтожения.

Вывод американских войск из Сирии также создает вакуум, который открывает двери для возрождения ИГИЛ и играет на руку России и президенту Сирии Башару Асаду.

Трамп назвал этот шаг долгожданным и выгодным для США, но нынешние и бывшие официальные лица говорят, что он фактически наносит ущерб интересам страны и ее позициям

Эрдоган «определенно уговорил» Трампа, сообщил Newsweek чиновник Совета национальной безопасности. Трамп «только одобрил вывод войск, чтобы создать впечатление, что мы что-то получаем, но мы ничего не получаем». Бретт МакГурк, бывший главный посланник Трампа в борьбе с ИГИЛ, поддержал эту точку зрения. «Дональд Трамп не является главнокомандующим», — сказал Макгерк в своем твиттере в ответ на вывод войск из Сирии. «Он принимает импульсивные решения без обдумывания».

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын беседуют перед встречей в демилитаризованной зоне (ДМЗ) 30 июня 2019 года в Панмунжоме, Корея. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Getty Images

Трамп против Северной Кореи

Это не первый случай, когда президента США критикуют за уступки иностранным лидерам ценой интересов США.

С тех пор как он вступил в должность, Трамп зациклился на том, чтобы убедить Северную Корею свернуть свою ядерную программу. Он и другие официальные лица США неоднократно встречались с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и его заместителями.

Но, в то время как Трамп получил ряд фотоснимков с Ким Чен Ыном, ветераны национальной безопасности предупреждают, что США так и не получили существенных обязательств от Северной Кореи и что их ядерная программа по прежнему развивается.

Кого можно назвать победителем в этих переговорах, так это Ким Чен Ына. Благодаря вниманию Трампа, он катапультировался в центр внимания международного сообщества, и это дает диктатору шанс создать некий политический капитал и улучшить свой глобальный имидж.

Президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретятся в Пекине в ноябре. REUTERS / Джонатан Эрнст

Трамп и Китай

Доктрина Трампа о внутренней и внешней политике может быть сведена к следующему: много жестких разговоров, но в большинстве случаев США идут на уступки.

Это особенно заметно, когда дело доходит до давней торговой войны с Китаем.

С марта прошлого года США установили тарифы на экспорт из Китая на сумму более 550 миллиардов долларов. В свою очередь, Китай ввел тарифы на американские товары на сумму 185 миллиардов долларов.

Трамп и другие представители администрации часто ложно утверждают, что Китай оплачивает полную стоимость повышения тарифов в США. Числа и расчеты дают совершенно иную картину. Фактически, данные показывают, что штаты, которые наиболее сильно пострадали от торговой войны, в подавляющем большинстве являются теми на Среднем Западе, которые проголосовали за Трампа в 2016 году, такими как Небраска, Миссури, Канзас, Кентукки, Иллинойс и Айова.

Многие из этих штатов в значительной степени зависят от сельскохозяйственного сектора, который особенно пострадал после торговой войны. Действительно, Yahoo Finance сообщил, что американский экспорт сои в Китай сократился на 98% в прошлом году.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин (справа) покидают сцену вместе по завершении совместной пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки, Финляндия, в понедельник, 16 июля 2018 года. Associated Press / Pablo Martinez Monsivais

‘Россия, Россия, Россия’

Нигде отсутствие у Трампа навыков ведения переговоров не является столь очевидным, чем когда речь идет о России.

Фактически, история Трамповской капитуляции перед Россией настолько огромна, что в американской разведке появились слухи, что президент США либо действует как невольный «российский актив», либо как «полезный идиот» для президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе выяснилось, что администрация Трампа может вывести США из Договора по открытому небу с Россией. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Элиот Энгель, председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей, предупредил, что выход из соглашения будет ошибкой, потому что договор «служит интересам американской национальной безопасности и особенно важен для партнеров США. «

В начале этого года Трамп ошеломил американских союзников на саммите G7 своей пылкой защитой российской военной и кибер-агрессии по всему миру.

Трамп неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за аннексию Крыма в 2014 году, выражал сочувствие Путину и осуждал других членов G7.

Президент США Дональд Трамп встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (слева) рядом с послом России в США Сергеем Кисляком в Белом доме в Вашингтоне в среду, 10 мая 2017 года. МИД России

Президент также встал на сторону Путина в отношении разведывательного сообщества США, когда его спросили, не осудит ли он Путина за вмешательство России в выборы.

В рамках встречи на саммите Трамп G20 назвал президента России Владимира Путина «прекрасным парнем». «Я думаю, он прекрасный парень», — заявил Трамп. По мнению американского главы, у них прошла отличная встреча.

В целом, несмотря на заявления Трампа о том, что он является первоклассным переговорщиком, последние два года его президентства показали, что другие иностранные лидеры способны легко им манипулировать, а сам Трамп склонен принимать критические решения без долгих обдумываний.