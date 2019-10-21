Reuters: Австралийские СМИ выступили против ограничения свободы слова

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Крупнейшие австралийские издательства протестуют против законодательства, ограничивающего свободу слова

Крупнейшие австралийские издательства в понедельник, 21 октября, выпустили первые страницы газет с якобы зачеркнутым (отрецензированным) материалом в знак протеста против австралийского законодательства, ограничивающего свободу прессы. Об этом сообщают Колин Пакхам и Джонатан Барретт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Австралии нет конституционных гарантий свободы слова, хотя правительство добавило положение о защите информаторов при усилении законов о борьбе со шпионажем в 2018 году. Представители средств массовой информации сообщают, что свобода прессы остается ограниченной.

По мнению представителей СМИ, парламент давно принимает законы, которые ограничивают право общественности знать, что правительство сделало от его имени. «Журналистика является фундаментом нашей демократии», — сообщил в официальном заявлении исполнительный директор профсоюза журналистов Пол Мерфи. «Журналистика существует для того, чтобы тщательно анализировать действия власти, проливать свет на правонарушения и привлекать правительства к ответственности», — говорится в заявлении.

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Протест австралийских газет был направлен на то, чтобы оказать давление на правительство с целью предоставления журналистам возможности доступа к конфиденциальной информации и обеспечения свободы прессы.

Проблема свободы пресса стала наиболее актуальной после того, как полиция провела рейды в главном офисе Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) и в доме редактора News Corp по подозрению в получении государственной секретной информации. Рейды, в ходе которых полиция проверила около 9000 компьютерных файлов компании АВС и ящик женского нижнего белья редактора News Corp, вызвали международное осуждение.