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Китай и Индия ведут переговоры о возвращении заблудившегося солдата, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай и Индия ведут переговоры о возвращении заблудившегося солдата, - Associated Press
 
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Китай и Индия ведут переговоры о возвращении заблудившегося китайского солдата Ван Я Лонг

Китайские военные ожидают скорейшего возвращения своего военослужащего, заблудившегося у горной границы, на которой происходит противостояние Китая и Индии. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министерство обороны Китая выступило с заявлением о заблудившемся солдате, который помогал пастухам ловить яков. Вскоре после этого индийская сторона сообщила, что солдат был найден и будет возвращен после прохождения медицинского осмотра

«В соответствии с установленными протоколами, Ван Я Лонг будет возвращен китайским официальным лицам после завершения формальностей», — говорится в заявлении.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 49

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