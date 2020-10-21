ЕС призывает Великобританию принять решение по Brexit, — Reuters

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ЕС призывает Великобританию принять решение по Brexit на фоне кризиса COVID-19

В среду Европейский союз призвал Великобританию принять решение по Brexit. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее Евросоюз и Великобритания призвали друг друга к компромиссу, чтобы избежать кризиса, который усугубит экономические проблемы из-за пандемии COVID-19.

«Времени очень мало и мы готовы вести переговоры 24 часа в сутки и 7 дней в неделю по всем вопросам. Великобритания должна принять это решение…», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Он сказал, что ответ Великобритании определит ее уровень доступа на внутренний рынок ЕС. «Время имеет существенное значение … Вместе с нашими британскими коллегами мы должны найти решения в наиболее сложных областях», — сказал Барньер

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