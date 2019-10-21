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Business Insider: Секретный российский отряд профессиональных убийц доказал, что «они могут добраться до любого» в Европе

Главная » Последние новости » Новости мира » Business Insider: Секретный российский отряд профессиональных убийц доказал, что «они могут добраться до любого» в Европе
 
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Российский отряд профессиональных убийц под названием «Подразделение 29155» «доказал, что он может добраться до любого», рассказал источник изданию Insider

Слухи о предполагаемой российской операции по ликвидации противников и распространению хаоса по всему Европейскому союзу были встречены смесью удивления и насмешек. Возврат России к проведению спецопераций на Западе «доказал, что они могут добраться до любого», рассказал  источник в интервью Insider. Но во многих случаях их «секретные» операции почти сразу были раскрыты. , информирует enovosty.com/news.

Два сотрудника европейской разведки назвали «правдоподобным» сообщение в  «Нью-Йорк Таймс» о подразделении российской военной разведки, которому поручено ликвидировать врагов России в Европе и сеять политический и военный хаос. Это «подтверждение того, о чем мы давно подозревали», — сказал один из них изданию Insider.

В газете «Нью-Йорк Таймс», вышедшей на прошлой неделе, журналисты тщательно проанализировали документы и открытые разведданные, собранные по всей Европе после полдюжины убийств, чтобы определить, что во многих международных инцидентах с участием России задействовано «Подразделение 29155» ГРУ, ранее неизвестная группа.  По всей видимости, конкретно этой группе было поручено проводить регулярные операции в Европе, включая неудавшийся государственный переворот в Черногории и попытки отравления торговца оружием в Болгарии и перебежчика ГРУ в Солсбери, Англия.

Представители разведки заявили, что давние подозрения о том, что эти операции были организованы централизованно Кремлем, появились только в последние несколько месяцев. 

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«По крайней мере с 2008 года стало ясно, что Россия воссоздает методы, которые считались действенными в эпоху холодной войны», — сказал один из сотрудников разведки в Брюсселе.

«Многие обращают внимание на небрежность выполнения некоторых операций, но в каждом случае исполнителям удавалось поразить цель, а в некоторых случаях даже устранить ее. Похоже, реальные проблемы возникают при попытке сбежать с места преступления, не будучи обнаруженным. Тем не менее, они доказали, что могут добраться до кого угодно», — говорит разведчик. 

«Это подразделение работает уже более десяти лет»

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«Мы предполагаем, что это подразделение работает уже более десяти лет», — рассказал чиновник, который активно работает в контрразведке в стране Центральной Европы.

По словам чиновников, существование подобной группы профессиональных убийц из России не является большим сюрпризом. Аналитики давно призывали обратить внимание на долгую историю ГРУ, которая восходит к основанию Советского государства.

«Давайте не будем забывать, что с момента своего создания в 1918 году некоторыми из главных заданий  ГРУ были подрывная деятельность, убийства и саботаж в тылу врага Другими словами все, что направлено на уничтожения противника», — сказал доктор Виктор Мадейра, комментатор по вопросам национальной безопасности и автор книги «Британия». « Кремль Владимира Путина уже давно считает себя запертым в политико-психологической войне с Западом, его ценностями и идеями».

«Операции, с которыми сейчас связывают «Подразделение 29155» — например, в Молдове, Болгарии, Черногории и Великобритании — прямо укладывается в рамки многовековой миссии ГРУ, — добавил он. — Новым, за последние годы, стала возросшая готовность Кремля идти на политические и военные риски, что неудивительно, учитывая слабые реакции Запада после агрессивных действий России в Эстонии в 2007 году. Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году. «

 


Автор: Оксана Ельченко
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