Associated Press: Российские хакеры осуществляли кибератаки от имени иранцев

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Российские хакеры похитили инструменты иранских коллег для осуществления хакерских атак от их имен

Представители Соединенных Штатов Америки и Великобритании сообщили, что они разоблачили группу российских хакеров, которая похитила инструменты иранских коллег для осуществления хакерских атак от их имени. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Хакерская группа Turla, известная как Waterbug или Venomous Bear, связана с русскими хакерами.

Представители Агентства национальной безопасности США и Британского центра национальной кибербезопасности заявили, что Turla приобрела контроль над инструментами и информационной инфраструктурой иранских хакерских групп для осуществления атак от имени иранцев

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Во время хакерских атак были похищены секретные правительственные документы в странах Ближнего Востока.