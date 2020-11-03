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Компания Textron Systems представила новейшие винтовки для американской армии

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Оборонный подрядчик США Textron Systems, входящий в американский конгломерат Textron, продемонстрировал две версии новой боевой автоматической винтовки, разработанной в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW).

Программа NGSW в настоящее время находится в конкурентной итерации прототипа с тремя поставщиками оружия и боеприпасов (SIG Sauer, General Dynamics и Textron Systems) и двумя поставщиками средств управления огнем (Vortex Optics и L3Harris), информирует enovosty.com/news.

Винтовка для пехоты и вариант автоматической винтовки Textron были продемонстрированы во время визита губернатора Ларри Хогана, министра торговли Келли Шульц и министра труда Тиффани Робинсон на объект Textron’s Hunt Valley, MD на прошлой неделе.

NGSW заменит для пехоты и подразделений ближнего боя устаревшие M249 и M4A1, стреляющие патронами калибра 5,56 мм.

Компания Textron Systems представила новейшие винтовки для американской армии

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Как отметили в компании, новая система вооружения с низким уровнем риска обеспечивает значительные улучшения характеристик по сравнению с существующими армейскими системами. Конструкция отличается улучшенной точностью и большей начальной скоростью пули для повышения производительности, а также меньшей массой оружия и боеприпасов по сравнению с существующими армейскими системами. Она также включает в себя передовую технологию глушителя для уменьшения сигнатуры стрельбы и улучшения управляемости.

Согласно недавним заявлениям армии, NGSW планируется принять на вооружение в 2021 или 2022 годах. Предполагается, что версии винтовок будут оснащены сложными технологиями, такими как баллистический расчет, возможности интеллектуального целеуказания и отслеживания, беспроводная связь и расширенные возможности камеры.

Армия испытает несколько опытных образцов винтовок, произведенных различными компаниями, и планирует представить новое боевое оружие во второй половине 2022 года.

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Источник: Defence-blog


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