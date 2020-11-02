США и Германия создадут новую БМП

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США и Германия создадут новую боевую машину пехоты

На прошлой неделе Textron Systems объявила о сотрудничестве с American Rheinmetall Vehicles, дочерней компанией немецкой Rheinmetall Defense, для реализации программы по созданию боевых машин (OMFV). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Мы рады использовать наш многолетний опыт в проектировании, развертывании и обслуживании бронированных автомобилей», — говорится в заявлении Textron Systems. «Это командное соглашение объединяет двух ведущих производителей оборонно‑промышленного комплекса, чтобы предложить армии США непревзойденный OMFV. Textron Systems обладает многолетним опытом производства», — сказал управляющий директор American Rheinmetall Vehicles Мэтт Уорник.

Американский вариант Lynx KF41 позволит армии США получить боевую машину с превосходной защитой и мобильностью, что позволит Lynx KF41 противостоять любым угрозам