НОАК закупит дроны и зимнее оборудование для защиты своих границ

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Тибетское военное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находится в поиске беспилотного, интеллектуального и современного вооружения и оборудования для ведения боевых действий на плато и для защиты границ.

Военные недавно встретились с представителями 22 частных оружейных компаний и провели обзор их продукции. НОАК заинтересовали беспилотный вертолет Blowfish A2 производства Ziyan и беспилотник с неподвижным крылом CW-25 с вертикальным взлетом и посадкой, произведенный базирующейся в Чэнду компанией JOUAV, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) в пятницу, информирует enovosty.com/news.

Многие средние и малые частные компании обладают ноу-хау для разработки и производства продуктов, отвечающих особым требованиям для защиты границ, и они могут предоставить НОАК больший выбор по более низким ценам, — сказал китайский военный аналитик, который попросил не называть его имени, сообщило агентство Global Times в воскресенье.

В отчете CCTV говорится, что данные дроны специально разработаны для использования в высокогорных районах с низкими температурами с целью выполнения беспилотных миссий, включая снабжение материалами, защиту, наблюдение и вооруженную разведку вдоль границы Тибетского автономного района на юго-западе Китая.

Подразделение радиоэлектронного противодействия армии также провело испытания антидроновой пушки, которая может выявлять и блокировать вражеские дроны. Другие продукты, рассмотренные Тибетским военным командованием НОАК, — портативные солнечные зарядные устройства, умная теплая одежда из графена, портативные оксигенаторы и многофункциональный вагон-ресторан. Они предназначены для обеспечения тепла, дополнительного кислорода и горячей пищи солдатам, несущим службу в тяжелых условиях Тибета.

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Источник: Defenseworld