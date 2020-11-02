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ФБР предупреждает об угрозе масштабных кибератак на систему здравоохранения, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » ФБР предупреждает об угрозе масштабных кибератак на систему здравоохранения, - Associated Press
 
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ФБР предупреждает об угрозе кибератак на систему здравоохранения США, что может привести к «краже данных и нарушению работы медицинских служб».

ФБР предупреждает об угрозе кибератак на систему здравоохранения США, что может парализовать информационные системы больниц. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В среду ФБР и два федеральных агентства объявили, что у них есть достоверная информация о «возрастающей угрозе кибератак» на больницы и поставщиков медицинских услуг США. В предупреждении говорится, что киберпреступники нацелены на сектор с помощью атак, направленных на «кражу данных и нарушение работы медицинских служб».

ФБР предупреждает об угрозе масштабных кибератак на систему здравоохранения, — Associated Press

Вредоносные программы-вымогатели блокируют информационные системы до тех пор, пока пользователь ПК не заплатит требуемую сумму. Сообщается, что программа-вымогатель Ryuk уже блокировала на этой неделе работу как минимум пяти американских больниц и потенциально может затронуть еще сотни. Подобные кибератаки на медицинские учреждения затрудняют оказание медицинской помощи, а в Германии привели к смерти пациента.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 88

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